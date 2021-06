Lego ha presentato i nuovi prototipi di mattoncini realizzati con bottiglie di plastica riciclate. Lo scopo è realizzare i suoi prodotti con materiali sostenibili.

Gli scienziati e gli ingegneri associati alla società hanno testato oltre 250 varianti di materiali plastici PET e centinaia di altre formulazioni. Sebbene la società abbia fatto diversi tentativi, queste sostanze chimiche non sono adatte per realizzare pezzi più duri e resistenti come i suoi iconici mattoncini. “La sperimentazione e il fallimento sono una parte importante dell’apprendimento e dell’innovazione. I bambini costruiscono, smontano e ricostruiscono con i mattoncini LEGO, stiamo facendo lo stesso nel nostro laboratorio”, ha dichiarato Tim Brooks.

La società danese dichiara che il suo processo di riciclaggio – in attesa di brevetto – utilizza anche additivi rinforzanti, quindi aumenta la durata del PET per renderlo resistente. “Il risultato è un prototipo che soddisfa molti dei requisiti di qualità e sicurezza”. Secondo l’azienda, una bottiglia di plastica in PET da un litro potrebbe fornire, in media, abbastanza materia prima per dieci mattoncini Lego 2 x 4. “La sfida più grande nel nostro viaggio verso la sostenibilità è ripensare e innovare nuovi materiali che siano durevoli, resistenti e di alta qualità come i nostri mattoncini esistenti e che si adattino agli elementi LEGO realizzati negli ultimi 60 anni”.

Mattoncini LEGO presto diventeranno sostenibili, testati almeno 250 mix di materiali riciclati

Spiegando il processo di riciclaggio, la società ha affermato che tutto ha inizio con alcuni dipendenti che riducono le bottiglie scartate in scaglie di plastica. Le parti purificate e granulate vengono quindi sottoposte a rafforzamento utilizzando prodotti chimici speciali e adatti ai prodotti Lego. Gli stampi di prova sono realizzati dai granuli e, quando questi superano i test meccanici, la società produce più mattoncini, testandoli nuovamente.

“Una volta portati a termine tutti i test necessari sui mattoncini, iniziamo ad analizzare le impostazioni di produzione necessarie per fabbricarli utilizzando il nuovo materiale”, ha osservato Lego. Potrebbe volerci almeno un anno per trovare la combinazione perfetta. Nel frattempo l’azienda continua a fare grandi passi avanti. Gli attivisti ambientali hanno accolto con favore il progetto, anche se hanno aggiunto che il riciclaggio non può essere l’unica soluzione alla crisi globale che concerne la plastica.