Iliad propone le soluzioni più vantaggiose nel campo della telefonia mobile. Gli abbonati del gestore francese ancora per gli ultimi giorni di Giugno potranno attivare la promozione Flash 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile pagheranno un costo mensile dal valore di 9,99 euro: i consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, le offerte per il pubblico in alternativa a Flash 120

Non c’è però soltanto la Flash 120 a tenere banco nel listino delle offerte di Iliad. Gli utenti, infatti, potranno accedere anche a due ricaricabili altrettanto vantaggiose. In primis, c’è la soluzione della Giga 80.

La Giga 80 nel corso delle ultime settimane ha sostituito nei listini di Iliad lo spazio dedicato alla Giga 50. Gli utenti che scelgono di adottare questa ricaricabile pagheranno un costo mensile di 7,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 80 Giga per la connessione internet, di cui 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

Oltre alla Giga 80 e alla Flash 120, i clienti di Iliad potranno anche beneficiare della Giga 40. In tale circostanza gli abbonati ricevono chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta è di 6,99 euro.

La Flash 120 insieme alla Giga 80 e alle altre tariffe targate Iliad prevede l’aggiunta di una quota extra di 10 euro in sede di attivazione. Questo costo extra sarà necessario anche per la ricezione della SIM. Gli utenti che passano al gestore francese potranno effettuare la portabilità del numero o attivare una linea inedita.