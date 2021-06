Il volantino Expert torna ancora a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, promettendo un risparmio quasi senza precedenti per tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato.

Per accedere agli sconti, è bene ricordarlo, è necessario recarsi personalmente in un negozio dell’azienda, oppure basterà collegarsi al sito ufficiale, per avere la possibilità di godere degli stessi prezzi, ricevendo, a pagamento, la merce direttamente presso il proprio domicilio. Gli utenti potranno anche godere del cosiddetto Tasso Zero, richiedibile nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro.

Expert: queste sono le migliori proposte del periodo

Expert riesce ancora una volta a stupire con il lancio di una campagna promozionale sempre più speciale, e da non sottovalutare. Al suo interno gli utenti trovano di tutto, ad esempio i due top di gamma più richiesti del 2021, quali sono Apple iPhone 12 e Samsung Galaxy S21.

I prezzi di vendita appaiono essere ancora abbastanza elevati, lo ammettiamo, ma nel complesso sono maggiormente in linea con le aspettative degli utenti che vorrebbero sempre cercare di risparmiare il più possibile. Il prodotto di casa Samsung può essere acquistato con un esborso di 799 euro, mentre il rivale lo raggiungere con un esborso di 70 euro inferiore, ne basteranno (si fa per dire) 729.

Entrambi sono comunque commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita di acquisto.