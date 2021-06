Euronics riesce ancora una volta a rendere felici i consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale molto semplice, ma altrettanto speciale ed unica nel proprio genere. Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per la maggior parte di noi, sebbene comunque l’accessibilità risulti essere limitata.

Il volantino, come era facilmente intuibile data l’introduzione, è disponibile solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita in Italia, in particolare di proprietà del socio Euronics dimo, con acquisti effettuati solo in negozio. Il Tasso Zero è possibile richiederlo al superamento dei 199 euro di spesa, in tal modo si potrà pagare il dovuto in comode rate fisse mensili addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Euronics: quante offerte speciali solo oggi

Spendere poco con Euronics è molto più semplice del previsto, non dovete fare altro che accedere ai top di gamma del periodo, quali possono essere Apple iPhone 12 a 829 euro, ma anche Oppo Find X3 Neo a 699 euro, Apple iPhone 12 Pro a 1189 euro e Xiaomi Mi 11i 5G a soli 694 euro.

Rientrando nella fascia intermedia, invece, sarà possibile fare affidamento su soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Lite, Motorola Moto G30, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi 9A, Oppo A74, Realme 7i, Alcatel 15E, Vivo Y70, Xiaomi Redmi Note 10 Pro o anche Oppo A53, tutti in vendita sempre a meno di 399 euro.

Le proposte del volantino Euronics non terminano ovviamente qui, se volete scoprirle e conoscerle da vicino, dovete aprire quanto prima le pagine che trovate elencate nell’articolo stesso.