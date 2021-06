Il nuovo volantino esselunga prova in tutti i modi a porre un freno all’ascesa delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, accettando la sfida e proponendo un qualcosa di completamente differente, se non unico nel proprio genere, in relazione a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

La campagna promozionale, ad ogni modo, risulta essere disponibile in esclusiva nei punti vendita fisici, ciò sta a significare che gli acquisti non saranno effettuabili online sul sito ufficiale, o nel momento in cui deciderete di recarvi presso altre location. L’altra limitazione importante riguarda la necessità di accelerare la decisione, in quanto comunque le scorte effettivamente disponibili sono molto limitate, e potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: occhio agli sconti, i prezzi come non li avete mai visti

Il prodotto su cui affonda le proprie radici l’intero volantino Esselunga è l’Apple iPhone 12, uno smartphone veramente richiestissimo dagli utenti, e caratterizzato da ottime prestazioni generali, sebbene comunque il prezzo sia abbastanza elevato, sono necessari 789 euro per il suo acquisto definitivo.

La scheda tecnica tratta di un dispositivo di pieno rispetto, infatti ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione addirittura FHD+, processore hexa-core, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, senza dimenticarsi del comparto fotografico composto da 2 fotocamere posteriori, riconoscimento del viso 3D e moltissimo altro ancora.

La garanzia è di 24 mesi, la versione attualmente disponibile è sbrandizzata, quindi gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non da un qualsiasi operatore telefonico.