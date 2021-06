CoopVoce: arrivano le promo EVO, ecco prezzi a partire da 4 euro

Ogni gestore detiene la sua filosofia soprattutto quando produce una nuova offerta mobile. Allo stesso tempo però sembra che da qualche anno a questa parte, le idee di tutti convergono sullo stesso punto, ovvero quello di fornire al pubblico l’opportunità di risparmiare ma senza rinunciare ai contenuti.

Le promo dei vari gestori risultano pertanto molto simili tra loro, ponendo l’accento sui giga per la connessione ad Internet. A questi livelli si sono adeguati anche i gestori virtuali, tre quali a vincere molto spesso sarebbe proprio CoopVoce, gestore spesso relegato ai margini. Gli utenti prima non ne volevano sapere di sottoscrivere una promo di questo provider a causa dei contenuti troppo esigui. Oggi tutto è cambiato, in realtà da più di un anno, con tanti contenuti disponibili e con prezzi di vendita molto convenienti. A dimostrarlo ancora una volta sono le offerte disponibili sul sito ufficiale dell’azienda che partono da una tariffa mensile base di 4,50 € per sempre.

CoopVoce: ecco le promo EVO ancora disponibili

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS