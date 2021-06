Prezzi bassissimi disponibili da Coop e Ipercoop, finalmente ogni utente si ritrova con la possibilità di godere di sconti importanti, anche senza necessariamente doversi avvicinare al sito ufficiale, in quanto comunque gli sconti sono disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici in Italia.

Il volantino di Coop e Ipercoop è caratterizzato da alcune delle migliori occasioni del periodo, i prezzi sono bassi e possono aiutare a risparmiare, a patto che comunque si sia disposti a recarsi in negozio per completare gli acquisti. La campagna, inoltre, prevede la possibilità di accedere al Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi con pagamento tramite conto corrente bancario.

Coop e Ipercoop: il volantino più ricco di offerte

Il prodotto su cui si basa quasi integralmente il volantino Coop e Ipercoop è lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, uno smartphone che non necessita di presentazioni, caratterizzato da una scheda tecnica più che agguerrita e sorprendente.

Nello specifico parliamo di un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (e qualità AMOLED), una batteria da 5000mAh, 4GB di RAM, ma anche un processore octa-core, con a fianco l’interfaccia grafica MIUI 12.

Tutto questo sarà acquistabile al prezzo finale di 199 euro, una cifra di pieno rispetto per la qualità effettivamente offerta dal prodotto in questione, e commercializzato nella variante no brand con garanzia della durata di 24 mesi.

