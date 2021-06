Il nuovo volantino Comet raccoglie le migliori occasioni del momento, riuscendo a soddisfare le richieste degli utenti che ancora oggi vogliono cercare di risparmiare il più possibile, senza mai rinunciare alla qualità generale dei prodotti su cui metteranno le mani.

Con questa campagna promozionale è possibile godere dei medesimi sconti recandosi personalmente in un punto vendita, oppure anche affidandosi al sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento della soglia di spesa dei 49 euro (indipendentemente da ciò che si è acquistato).

Comet: il volantino con tutte le migliori proposte

Le proposte del volantino Comet toccano tutte le fasce di prezzo dell’elettronica generale, infatti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad una lunga serie di promozioni, legate ai prodotti più richiesti e costosi del periodo, come ad esempio l’ultimo Samsung Galaxy S21, in vendita finalmente a “soli” 729 euro.

L’alternativa più costosa è rappresentata dall’Apple iPhone 12, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e caratterizzato da una richiesta complessivamente in linea con le richieste degli utenti, infatti potrà essere acquistato al prezzo finale di 749 euro.

All’interno della stessa campagna promozionale di Comet si possono trovare le migliori occasioni del periodo, anche legate ad altre categorie merceologiche, come elettrodomestici, notebook, televisori e quant’altro. Tutti i dettagli in merito sono raccolti direttamente per voi nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto.