I prezzi disponibili da Carrefour sono assolutamente economici, gli utenti hanno difatti la possibilità di godere di alcune delle migliori riduzioni del periodo, raggiungibili tranquillamente in ogni singolo punto vendita sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

I migliori sconti, come avete potuto intendere, risultano essere raggiungibili in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, prestate bene attenzione a questo aspetto. La campagna promozionale, inoltre, prevede la possibilità di godere della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, al raggiungimento dei 199 euro di spesa.

Carrefour: quali sono i migliori sconti del momento

I migliori prodotti in promozione da Carrefour toccano i modelli appartenenti alla fascia media, le soluzioni che permettono di godere di buone prestazioni generali, senza dover rinunciare ad un prezzo relativamente economico. Osservandoli da vicino, ad esempio, notiamo la presenza di Samsung Galaxy A52, ma anche di Xiaomi Redmi Note 10 5G, come di Motorola E7i Power, tutti disponibili a meno di 300 euro.

Le varianti sono sempre no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati dai produttori e non dagli operatori) e completamente sbrandizzate. L’alternativa più valida della stessa campagna, è rappresentata dall’accoppiata TCL 20L e TCL MoveAudio S150, uno smartphone e delle cuffiette true wireless a soli 199 euro, quando solo il primo prodotto già costa l’intero ammontare della spesa.

Le nuove promozioni disponibili da Carrefour, ad ogni modo, sono riassunte nelle pagine inserite come galleria fotografica.