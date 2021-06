Il volantino Bennet ha davvero prezzi da non perdere, la nuova campagna promozionale raccoglie tantissime occasioni che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, sebbene comunque restino limitate in specifici ambiti della tecnologia generale, e non solo.

La soluzione corrente è disponibile globalmente in tutti i punti vendita fisici sul territorio nazionale, gli acquisti non possono essere completati in nessun modo sul sito ufficiale, o recandosi presso altri negozi. Il Tasso Zero può essere richiesto dai consumatori al superamento dei 199 euro di spesa, prevede la possibilità di pagare comodamente tramite il conto corrente bancario, senza costi aggiuntivi.

Bennet: il volantino che nessuno si aspettava

Scorrendo la campagna promozionale possiamo notare un buonissimo insieme di offerte speciali, culminanti in due prodotti da non perdere assolutamente di vista, sono Oppo A72 e Xiaomi Redmi Note 10, smartphone appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, e caratterizzati da buone prestazioni generali. I prezzi di vendita non sono troppo elevati, raggiungono infatti 169 e 199 euro, per le versioni con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzate.

Le schede tecniche dimostrano tutta la loro qualità, a conti fatti sono prodotti con display IPS LCD e AMOLED da 6,5 e 6,43 pollici, processore octa-core, 4GB di RAM ed eccellenti comparti fotografici (per la fascia di prezzo).

Il volantino bennet focalizza la propria attenzione anche verso altre categorie merceologiche ugualmente allettanti ed interessanti, nel caso in cui vogliate conoscerlo da vicino, dovete aprire le pagine che potete trovare elencate direttamente qui sotto nel nostro articolo, ed inserite come galleria fotografica.