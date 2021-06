Microsoft sta portando le app Android su Windows 11. Il gigante del software ha rivelato la sua aggiunta a sorpresa di Windows 11 durante il suo evento speciale dedicato a Windows. Le app Android verranno eseguite in modo nativo su Windows 11 e saranno scaricabili dall’Appstore di Amazon, tramite il nuovo negozio di Windows incluso nel sistema operativo.

Microsoft afferma che sta utilizzando l’Appstore di Amazon per portare le app Android su Windows 11. Le app verranno elencate nel nuovo negozio di Windows e possono essere fissate sulla barra delle applicazioni o agganciate insieme alle tradizionali app di Windows. Microsoft sta anche collaborando con Intel per utilizzare la sua tecnologia Intel Bridge, sebbene le app Android continueranno a funzionare con entrambi i sistemi basati su AMD e Arm.

Windows 11: l’aggiornamento da Windows 10 sará gratuito

Le app Android su Windows 11 sono una risposta ovvia ai progressi di Apple con i suoi chip M1 e l’esecuzione di app iOS su macOS. Microsoft ha dimostrato app come TikTok in esecuzione su Windows 11. Questo annuncio a sorpresa segue i piani originali di Microsoft di consentire agli sviluppatori Windows di rielaborare le loro app Android esistenti per Windows nel 2015.

Project Astoria, come lo ha definito Microsoft, era un metodo per cercare di convincere gli sviluppatori a trasferire le app. Il piano alla fine è andato in pezzi meno di un anno dopo, con Microsoft che ha ammesso che non era necessario disporre di ‘due tecnologie bridge per portare il codice dai sistemi operativi mobili a Windows’.

L’integrazione delle app Android direttamente in Windows è un cambiamento significativo, soprattutto perché l’azienda ha preferito Your Phone come metodo per colmare il divario tra Android e Windows. Microsoft ha adottato Android come versione mobile di Windows per anni e ora quelle stesse app mobili verranno eseguite direttamente in Windows 11.