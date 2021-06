Se c’è una cosa che è diventata un bene estremamente importante a livello tecnologico questo è senza ombra di dubbio la rete WiFi. Infatti, proprio per questo motivo, il Ministero delle Sviluppo Economico ha voluto fortemente dare il via ad un’iniziativa molto importante che prende il nome di “Piazza WiFi Italia“. Quest’ultima sta trovando espansione rapida in tutto il territorio e potrebbe presto diventare una risorsa fondamentale nel nostro Paese. Di fatto, oltre ad essere importante, sta diventando anche molto richiesta. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis per tutti: la velocità con cui procedono i lavori è davvero impressionante

Il WiFi gratuito del progetto è già presente in diversi paesi italiani, e l’ultimo pare che sia Castelfranco in Miscano. Allo stato attuale, gli hotspot totali sono 8.176 e i Comuni e ospedali registrati sono in totale 3.621. Ciò che rende questo progetto ancor più speciale è il fatto che anche gli ospedali ne hanno potuto usufruire. Infatti, sono ben 5.000 gli hotspot messi al servizio di queste strutture da marzo 2020, e questo per aiutare tutti coloro che ne avessero bisogno durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid.

Non possiamo non segnalare, come leggete anche da titolo, che i lavori stanno procedendo con una velocità davvero impressionante e i punti di accesso aumentano giorno dopo giorno. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’azienda Infratel in collaborazione con TIM, le quali stanno portando avanti l’iniziativa da gennaio 2019.

Pe concludere, possiamo solamente aggiungere che il progetto è abbondantemente iniziato e che è in procinto di arrivare anche nelle grandi città. Gli utenti attivi, attualmente, sono ben 427.197.