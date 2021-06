WhatsApp: nuovo aggiornamento con una novità attesa da anni

WhatsApp sta cercando il miglioramento continuo della sua piattaforma, in modo da rendere gli utenti sempre più affezionati ad essa. In questo momento, quando la concorrenza sta cercando di prendere il sopravvento, il colosso si sta dimostrando più che presente, avendo rilasciato molti aggiornamenti. Questi sono stati in grado di migliorare una piattaforma che per molti sembrava già perfetta, anche se qualche accorgimento da apportare c’era.

Ci sono tanti aggiornamenti programmati per il futuro, i quali riuscirono senza dubbio a rendere le cose difficili a Telegram che sembra essere l’applicazione del momento. Stando alle ultime notizie provenienti dal web, gli utenti ben presto otterranno da WhatsApp un aggiornamento che attendono forse da anni.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento porterà novità che tutti attendono da diverso tempo

Grande successo è stato raccolto dall’ultimo aggiornamento che WhatsApp ha riportato per quanto riguarda le note audio. Queste sono infatti state modificate proprio per permettere al pubblico di velocizzare nella riproduzione. Tutti hanno quindi l’opportunità di riprodurre una nota vocale fino al doppio della sua velocità normale.

Ora però sembrerebbe essere in arrivo all’aggiornamento migliore per tutti, quello più richiesto forse fin dall’inizio. WhatsApp permetterà ben presto di poter utilizzare lo stesso account su più dispositivi allo stesso tempo. Per ora non siano tempistiche in merito ma l’aggiornamento sarebbe quasi pronto per la fase beta.

“E’ stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento“.