Non ha termine in estate la grande campagna promozionale di TIM e del suo bonus internet. Anche in queste settimane, infatti, tutti i cittadini che desiderano attivare un piano di telefonia fissa con la Fibra ottica inclusa nel prezzo, potranno accedere ad un ricco incentivo dal valore di 500 euro.

Il bonus di 500 euro sarà destinato ai clienti di TIM che, in sede di attivazione della nuova rete, presentano un’attestazione ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM e la Fibra ottica: le migliori offerte con bonus internet

TIM conferma la sua strategia commerciale per il bonus internet, una strategia comemrciale speculare rispetto a quelle di WindTre e Vodafone. I clienti del gestore italiano avranno la possibilità di ricevere doppio sconto. Del bonus dal valore di 500 euro, infatti, una parte sarà destinata come sconto fisso sul prezzo della telefonia mobile ed una parte sarà utile per l’acquisto di un tablet.

Per quanto concerne il prezzo per la telefonia mobile, con lo sconto già incluso, TIM propone ai suoi clienti un prezzo di 19,90 euro. Nel pacchetto gli utenti avranno connessione senza limiti con le velocità della Fibra ottica e minuti verso tutti per le telefonate a numeri fissi e mobili in Italia.

Il capitolo tablet, invece, prevede la garanzia di un dispositivo di primo livello, come il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il device è offerto da TIM ai suoi clienti ad un costo una tantum di 29,99 euro invece di 329,99 euro. Previsto quindi uno sconto sul listino di ben 300 euro.