Non molto tempo fa abbiamo avuto modo di parlare degli smartphone del passato che possono valere una fortuna e che vengono venduti a delle cifre davvero incredibili sui siti di aste online. Oggi, invece, andremo a parlare più da vicino di un tipo di mercato che riguarda sempre il, ma che in questo caso è relativo alle SIM telefoniche. Quelle più rare in assoluto vengono chiamate, e questo perché hanno un numero di telefono molto particolare.