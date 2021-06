Sex Education: annunciata la data ufficiale della terza stagione e tante altre novità

È vero, è ancora presto per parlare del nuovo anno scolastico, ma questo, per gli studenti della terza stagione di di Sex Education si colorerà di moltissime avventure. Ebbene, il colosso di video in streaming ha appena annunciato che l’amato teen drama creato da Laurie Nunn tornerà con 8 nuovi episodi. Con 2 mesi di anticipo, la piattaforma americana ha già messo in circolo alcune delle prime foto ufficiali nelle quali vediamo gli studenti del liceo Moordale, indossare delle nuove divise. Qualcosa ci dice che la situazione all’interno della scuola cambierà per sempre.

Sex Education: anticipazioni e data d’uscita

Come inizierà la terza stagione di Sex Education? Questa riparte da un salto temporale: è un nuovo anno: Otis (Asa Butterfield) ha rapporti occasionali, Eric (Ncuti Gatwa) e Adam (Connor Swindells) hanno finalmente comunicato la loro relazione e Jean (Gillian Anderson) sta per avere un bambino. Nel frattempo, la nuova preside Hope (interpretata da Jemima Kirke) cerca di riportare in alto gli standard di eccellenza della Moordale. Aimee (Aimee Lou Wood) scopre il femminismo, Jackson (Kedar Williams-Stirling) si invaghisce, mentre un messaggio vocale perduto incombe ancora. Nei nuovi episodi, visto il periodo in cui è stato girato lo show di Sex Education (in piena pandemia), molto probabilmente le scene di intimità saranno dimezzate o addirittura eliminate.

I nuovi arrivi all’interno del cast