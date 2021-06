Ultimamente abbiamo sentito molti leaker esprimersi sul Samsung Galaxy Watch Active 4, eppure uno dei migliori leaker del settore ha appena suggerito che non pensa che il dispositivo arriverá presto. Evan Blass si é espresso su Twitter quando alcuni utenti gli hanno chiesto informazioni sui leak riguardanti il dispositivo. Come risposta, Blass ha affermato che secondo lui il dispositivo non arriverá quest’anno.

Nonostante la credibilità della fonte, di recente abbiamo visto dei render che mostravano presumibilmente il wearable, che proveniva anche da un leaker credibile. Un altro leaker con un buon track record ha anche recentemente twittato che il Samsung Galaxy Watch Active 4 è in arrivo.

Galaxy Watch Active 4: non abbiamo ancora una data

La maggior parte delle perdite finora suggeriscono che sia il Samsung Galaxy Watch 4 che il Samsung Galaxy Watch Active 4 arriveranno presto, probabilmente insieme. Quindi è possibile che in realtà vedremo solo il Galaxy Watch 4, ma forse in una serie di configurazioni e forse con l’opzione di un cinturino sportivo.

Rilasciare i due wearable nello stesso momento sembrerebbe una scelta un po’ strana, dato che le voci suggeriscono che sono abbastanza simili. Il Samsung Galaxy Watch 3, ad esempio, è stato rilasciato circa un anno dopo il Samsung Galaxy Watch Active 2 e non c’è stato un Watch Active 3. Quindi avrebbe senso pensare che un Samsung Galaxy Watch Active 4 non arriverá presto.

È anche possibile che Blass stia cercando di suggerire che vedremo un altro indossabile accanto al Galaxy Watch 4, ma che non si chiamerà Samsung Galaxy Watch Active 4. Molto probabilmente sta davvero suggerendo che é in arrivo un solo smartwatch Samsung. Speriamo di scoprirlo presto, poiché si pensa che Samsung annuncerà i suoi imminenti dispositivi indossabili il 3 agosto.