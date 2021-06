Una delle serie tv più attese di questo 2021 è senza ombra di dubbio La casa di carta. La maggior parte dei clienti di Netflix attende con grande trepidazione l’arrivo della quinta stagione della tv spagnola, divenuta oramai un cult in tutto il mondo.

La casa di carta, la possibile data per l’uscita su Netflix

Così come altre grandi produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali, anche La casa di carta ha subito i ritardi dettati dalla pandemia e dai rigidi protocolli che hanno accompagnato la fase di pre produzione e di produzione.

Una buona notizia tuttavia è giunta per i fans. Come attestato da alcuni post pubblicati sulle pagine social di Netflix (sia su Facebook che su Instagram), La casa di carta è finalmente giunta alla fine delle riprese. Il set della quinta stagione è ufficialmente chiuso ed ora bisognerà attendere soltanto la post produzione per la messa in onda.

Le certezze, in questo senso, non sono assolute. Ciò che si sa è che La casa di carta sarà trasmessa entro la fine dell’anno. A certificare tale evidenza è una locandina promozionale della serie tv con la data 2021 in primo piano. La locandina è stata pubblicata direttamente da Netflix.

Le date precise, purtroppo, ad oggi non sono note. Tanti addetti ai lavori hanno però previsto un periodo sul calendario per la possibile pubblicazione nei nuovi episodi. Allo stato attuale, l’ipotesi più probabile è che La casa di carta arrivi su Netflix nel Settembre 2021. Come sempre, tutti gli episodi della quinta stagione saranno caricati sulla piattaforma.