L’occasione di Iliad sarà valida ancora sino alla fine del mese. Gli utenti che intendono sottoscrivere una ricaricabile con il gestore francese potranno contare sui vantaggi della tariffa Flash 120. Ad oggi, questa promozione rappresenta la migliore iniziativa per la telefonia mobile.

Iliad, la tariffa con 120 Giga e anche il 5G è a costo zero

I clienti che scelgono questa tariffa di Iliad avranno a loro disposizione telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di 9,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che intendono sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere solo ed esclusivamente una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Questo costo extra sarà utile anche per il rilascio della SIM.

La Flash 120 garantisce a tutti i clienti di Iliad anche delle opzioni molto vantaggiose. Un esempio è la tecnologia 5G. Gli utenti che hanno scelto o che sceglieranno questa promozione potranno navigare in internet con le massime velocità possibili, a costo zero. Iliad sceglie quindi di porsi in controtendenza netta rispetto alle attuali posizioni di TIM e Vodafone che prevedono invece delle quote extra per il 5G, oltre al costo della promozione di riferimento.

Il 5G di Iliad rappresenta una realtà già in 20 città italiane. Tra i capoluoghi parzialmente coperti dalle nuove linee internet figurano Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo è quello di raggiungere ulteriori città entro la fine dell’anno. Nel 2022, invece, si punta ad un’estensione del 5G con copertura quasi omogenea del territorio nazionale.