La guerra che la Cina ha innescato contro le crypto ha anche i suoi vantaggi. Non saranno contenti i miner e gli investitori di criptovalute, ma se da una parte c’è chi soffre, dall’altra c’è sempre chi se la ride. Infatti, grazie a questi provvedimenti, i prezzi delle GPU stanno tornando a valori umani. Buon segno quindi per i gamer di tutto il mondo!

Vuoi vedere che sotto sotto i provvedimenti di Pechino contro le criptovalute stanno rendendo felice qualcuno? A dimostrarlo i prezzi delle GPU che stanno calando da lunedì di questa settimana, a seguito delle ulteriori strette contro Bitcoin di Cina e Alipay.

Un esempio a caso? Prendiamo la più famosa tra le GPU, la scheda grafica Nvidia RTX 3060 che, a maggio, aveva raggiunto quota 13.499 Yuan, ovvero 2.100 dollari. Lunedì il suo prezzo è sceso in picchiata di quasi 10.000 Yuan raggiungendo i 4.699 Yuan, quindi 730 dollari.

🔥 SUMMER OF RTX IS BACK 🔥

We're celebrating by giving you UNLIMITED chances to win from a giant prize pool! Plus exclusive UNLOCKABLE bonus prizes 👀

Here’s your first chance to win:

⚫ RT this video🔁

⚫ Tag 3 friends 👥

⚫ Comment #RTXOn

Read 👉 https://t.co/qBDszf7vci pic.twitter.com/WIk0r5tx80

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) June 1, 2021