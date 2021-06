Questa volta ad essere sotto i riflettori è una Ferrari 488 Pista, ma non per la sua bellezza e potenza. Al contrario per un episodio davvero formidabile. Ecco il video di un incidente stradale che sta spopolando sul web tanto da essere diventato virale in pochissimi giorni. Incredibile e rocambolesco sinistro che ha come protagonista proprio quella Ferrari. Scopriamo tutti i dettagli e gustiamoci le riprese.

Ferrari 488 Pista vs Renault Twingo

Nella lotta al primato della strada si sono battute sull’asfalto una Ferrari 488 Pista contro una Renault Twingo. Si tratta però di un clamoroso incidente che vede coinvolte le due vetture. Le riprese sono di un passante che stava immortalando le vetture impegnate nella Mille Miglia edizione 2021.

Le immagini che ha registrato però si sono trasformate in un video virale che sta spopolando sul web. Ci sarà solo da capire chi delle due vetture, una vecchia Twingo e la Ferrari 488 Pista, diventerà la più famosa.

Insomma, ad essere stato immortalato per sempre è il sinistro che le ha coinvolte. Dal video, che tra poco vi mostreremo, si vede una Renault Twingo uscire da un parcheggio incurante che sulla strada, proprio in quel momento, si stava svolgendo l’evento più famoso nel mondo automobilistico, la Mille Miglia. Qualche secondo prima e la Twingo avrebbe impattato contro una altrettanto splendida Ferrari Portofino M.

Invece, senza nemmeno guardare, la Twingo ha impegnato la corsia speronando una Ferrari 488 Pista che stava passando in quel momento. Il botto è stato incredibile, tanto da sollevare da terra il bolide di Maranello per qualche secondo, ma i danni causati all’uno e all’altro veicolo non sono ben visibili.

Tutto ha un lieto fine

Fortunatamente i conducenti delle due auto non hanno subito conseguenze fisiche dall’incidente. Solo qualche danno alle auto che faranno piangere sia il proprietario della Twingo che quello della Ferrari. Soprattutto il primo però, maggiormente dispiaciuto visto che pare essere chiara la sua colpa nelle dinamiche del sinistro.

Dal video tra l’altro si evince essere una persona attempata che, da un primo momento, scendendo, sembra essere più interessato ai danni della sua auto che della Ferrari.

In conclusione possiamo dire che questa Twingo è entrata a pieno titolo nella storia della Mille Miglia edizione 2021 per la sua irruente partecipazione senza nemmeno essere iscritta all’evento. Tutto questo a scapito di una povera Ferrari.