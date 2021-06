La nota casa automobilistica di Maranello ha da poco svelato la Ferrari 296 GBT, ovvero la nuova berlina supercar dotata per la prima volta della tecnologia ibrida plug-in con una potenza massima di ben 830 CV. Per vederla arrivare ufficialmente dovremo attendere i primi mesi del 2022 e troveremo un prezzo decisamente elevato, pari a 296 mila euro.

Ferrari 296 GBT: ufficiale la nuova supercar da 830 CV

Ferrari ha dunque svelato la sua nuova supercar super potente. Nello specifico, sotto al cofano della Ferrari 296 GBT troviamo un motore a benzina 6 cilindri a V di 120 gradi con una cilindrata di 2,9 litri. Soltanto quest’ultimo è in grado di raggiungere una potenza già di per sé elevata di ben 663 CV e 8000 giri/min.

Assieme a questo motore, però, è affiancato un motore elettrico “MGU-K2” da 167 CV (ovvero 123 kW) che garantisce alla vettura nel complesso una potenza massima esagerata pari a ben 830 CV con 740 nm di coppia. Tutto ciò permette ovviamente di ottenere delle performance su strada davvero elevate, con una velocità massima che supera i 330 km/h. Per chi desidera il massimo delle prestazioni, sarà poi disponibile anche l’allestimento Fiorano che include diverse caratteristiche come gli pneumatici ad alte prestazioni Michelin Sport Cup2 e gli ammortizzatori Multimatic.

Per quanto riguarda il design, invece, troviamo alcune scelte stilistiche moderne ma che non abbandonano quanto fatto in passato. Dal punto di vista dimensionale, invece, la nuova Ferrari 296 GTB misura 4.565 mm di lunghezza, 1.958 mm di larghezza e 1.187 mm di altezza con un passo di 2.600 mm. All’interno non manca infine il supporto alla tecnologia, come ad esempio l’Head-up Display e una strumentazione digitale con un ampio schermo.