Utilizzare la rete 4G ormai è un’abitudine, tuttavia la presenza di una falla potrebbe mettere in pericolo milioni di utenti. La rete 4G infatti è la consunzione che da più tempo utilizziamo per connetterci a internet dai nostri dispositivi mobili. Il suo lancio è avvenuto nel 2010, ormai più di dieci anni fa, a il suo utilizzo è abbastanza certo anche per gli anni avvenire.

Il 4G infatti, malgrado questa falla, resterà attivo come supporto della nuova tecnologia 5G che negli ultimi tempi ha finalmente preso a diffondersi. Proprio sulla nuova connessione il 4G mantiene ancora un certo vantaggio; malgrado l’inizio dei lavori infatti la vecchia rete resta ancora la più utilizzata al mondo e lo resterà anche in futuro.

Falla 4G: privacy e conti correnti sono in pericolo

La falla nella rete 4G riguarda la comunicazione tra provider e host. Grazie a questa criticità chiunque può inserirsi nella comunicazione tra le due; in questo modo si può simulare una connessione internet. Fatto ciò sarà possibile tenere traccia di tutti i dati in transito sia in entrata che in uscita.

Potendo tracciare le informazioni poi c’è la possibilità che il malvivente di turno mentre spia le vostre azioni attraverso la falla della rete 4G possa mettere le mani sui vostri dati personali. Grazie a queste informazioni poi sarà in grado di accedere al conto corrente a voi intasato e svuotarlo di tutti i risparmi presenti. La cosa peggiore sembra essere l’impossibilità di risolvere questa falla; insomma l’unica alternativa sembrerebbe essere il passaggio definitivo alla rete 5G.