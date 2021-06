Gli utenti che in questi giorni decideranno di recarsi da Carrefour sono veramente in estasi, hanno la possibilità di acquistare ottimi prodotti di tecnologia, spendendo cifre ridottissime, in confronto agli attuali listini degli stessi modelli inclusi nella campagna stessa.

Il volantino, come era lecito immaginarsi date comunque le precedenti soluzioni dell’azienda, risulta essere disponibile in esclusiva presso i singoli punti vendita in Italia, con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Le scorte, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non risultano essere limitate, ciò sta a significare che sarà possibile accedervi anche negli ultimi giorni di validità della campagna stessa.

Carrefour: queste offerte vi faranno impazzire

Le nuove offerte Carrefour sorprendono gli utenti con tantissime occasioni da non perdere di vista, i prezzi sono bassi e molto convenienti, in tal modo risulta essere possibile accedere a modelli appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, godendo complessivamente di buone prestazioni generali.

I prodotti effettivamente coinvolti sono Xiaomi Redmi Note 10 5G, Samsung Galaxy A52, Oppo A74, Motorola E7i Power e similari, tutti disponibili all’acquisto ad un prezzo che non supera in nessun modo i 300 euro. Coloro che invece vorranno puntare verso una soluzione più economica, potranno decidere di mettere le mani sulla coppia TCL 20L + TCL MoveAudio S150, spendendo solamente 199 euro per la combinata (quando solamente lo smartphone ha lo stesso prezzo).

