Avril Lavigne è sbarcata su Tik Tok, e il suo primo video ha fatto impazzire i fan. Dopo quasi due decenni dal momento di apice della sua carriera di cantante, la celebre icona degli anni 2000 ha fatto saltare dalla sedia tutti gli utenti del social che non si aspettavano minimamente questa sorpresa.

E di sorpresa si può ben parlare, considerando che si è presentata con uno dei suoi brani più apprezzati e riconosciuti, Sk8ter Boi, e con un ospite d’eccezione: il famoso skater Tony Hawk.

Il featuring – se di questo possiamo parlare – è stato accolto calorosamente dai fan, che hanno dato il benvenuto alla pop-punk star sul social network.

Avril Lavigne approda su Tik Tok: ecco il dettaglio che ha colpito gli utenti

A stupire i fan è stato però un altro dettaglio: perfettamente a suo agio nel look che l’ha resa celebre al grande pubblico, Avril Lavigne ha mostrato la stessa energia e vitalità di quando era ragazza. Sono in molti ad aver rilevato quanto la sua sia una bellezza senza tempo, che si è conservata negli anni quasi non fosse passato neppure un giorno da quando compariva nelle top chart di MTV.

Tanto da essere definita Queen of not Aging dagli oltre tre milioni di utenti che hanno visto il video, sottolineando quanto sia tuttora identica alla propria versione diciassettenne.

La cantante si è prestata ad un lip sync per questo video insieme al suo amico Tony Hawk, tornando peraltro nel momento migliore possibile: in questi ultimi tempi si sta infatti assistendo ad un revival degli anni 2000 sia nello stile sia nei passatempi.