Apple TV Plus fa incetta di premi e intanto si prepara ad ampliare ulteriormente il proprio catalogo: solo ieri pomeriggio ha pubblicato il trailer di una docuserie presto in arrivo e si è lasciata sfuggire le date di molte altre produzioni in arrivo.

Intanto elenchiamo queste date, che provengono da un memo interno visto dai colleghi di MacRumors, con qualche informazione di massima su cosa aspettarsi. Ecco i dettagli.

Apple TV: alcuni contenuti in arrivo sulla piattaforma

Il prossimo 6 agosto dovrebbe sbarcare Mr. Corman, si tratta di una serie drammatica/commedia creata, sceneggiata, diretta e interpretata da Joseph Gordon-Levitt. Racconterà la vita di un insegnante della scuola pubblica. Nel cast figura anche il musicista Logic. CODA: 13 agosto (questa data era già nota). È un film che ha vinto ben quattro premi al Sundance e racconterà la storia della 17 Ruby, la figlia udente di due persone non udenti (CODA è un acronimo che sta proprio per Child Of Deaf Adults).

Nel mese di settembre arriverà Foundation, una serie sci-fi basata sull’omonimo libro scritto da Isaac Asimov. Nel cast figurano Jared Harris (Mad Men) e Lee Pace (Lo Hobbit) e anche The Problem With Jon Stewart. Quest’ultimo è uno show di informazione condotto, appunto, dal famosissimo comico, attore, conduttore e commentatore politico Jon Stewart.

Il prossimo 12 novembre 2021 arriverà invece The Shrink Next Door. Anche questa data era già nota: della serie, che parla di una relazione paziente/psicologo abusiva e inquietante, avevamo parlato un po’ più a fondo qualche giorno fa. Il nuovo trailer, invece, è relativo a Watch the Sound con Mark Ronson. Sarà composto da sei episodi: racconterà storie nel mondo della produzione musicale e sulla ricerca del sound perfetto. Ronson, che è un DJ e produttore molto famoso, intervisterà un buon numero di leggende della musica, da Paul McCartney a Dave Grohl.