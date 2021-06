Il mercato degli smartphone è senza dubbio variegato e costellato da novità ogni anno, basti pensare ai top di gamma che costantemente introducono innovazioni di vario tipo, come fotocamere dalla risoluzione incredibile o display arricchiti di funzionalità all’ultimo grido, talmente accattivanti da riuscire a convincere gli appassionati a sborsare cifre anche importanti per riuscire a portarseli a casa.

Ciononostante però, una piccola fetta del mercato non è dominata dagli smartphone di ultima generazione, bensì da modelli antichi, i quali da soli hanno segnato un punto di svolta fondamentale nella storia, i quali per i vari collezionisti possono arrivare qualche migliaio di euro, dipende ovviamente dalle condizioni di prodotto che, se tenuto in uno stato ottimale, piò di molto elevare il proprio valore.

I telefoni che valgono di più