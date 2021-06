I nostri smartphone sono interconnessi ormai con tutto il mondo, ciò li rende degli strumenti formidabili di comunicazione ma allo stesso tempo li espone e numerosi rischi, i quali nella stragrande maggioranza dei casi prendono corpo in phishing e malware, con questi ultimi che possono avere più forme, spyware, adware e datamining.

I malware sono dei piccoli programmini che una volta insediatisi nel telefono sfruttando il camuffamento offerto da un’applicazione, ne assumono il controllo nascondendosi ma iniziando un vero e proprio lavoro di spionaggio, copiando e inviando dati e dunque disintegrando interamente la nostra privacy.

Capire se nel device c’è un malware è molto semplice, spesso questi ultimi sono già stati segnalati sul web, come in questo caso, se avete una delle app presenti in elenco, eliminatela immediatamente oppure effettuate un hard reset.

App malware da eliminare immediatamente