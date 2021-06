Il Prime Day 2021 è terminato ed è arrivato il momento di tirare le somme di quelle che sono state le giornate del 21 e 22 giugno.

Ancora un volta i giorni di sconti esclusivi dedicati agli utenti Prime di Amazon si sono rivelati i migliori di sempre per i partner di vendita, quasi tutti piccole e medie imprese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon: il Prime Day 2021 è stato il migliore in assoluto

Stando a quanto raccolto, i clienti di 20 paesi hanno acquistato oltre 250 milioni di prodotti a livello globale e risparmiando più che in qualsiasi Prime Day precedente. Le categorie che hanno registrato il numero più elevato di acquisti sono utensili, bellezza, nutrizione, prodotti per l’infanzia, elettronica (inclusi dispositivi Amazon), abbigliamento e prodotti per la casa.

Soffermandoci proprio sui dispositivi Amazon, sono stati molti i clienti che hanno approfittato degli sconti per acquistare la Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa, che è stato il dispositivo più popolare, i Fire TV, da marchi come Toshiba e Insignia e i tablet Amazon Fire e tablet Fire Kids, inclusi il nuovo tablet Fire HD 10, il tablet Fire HD 8 e il tablet Fire HD 8 Kids.

Per quanto riguarda invece l’Italia, tra i prodotti più acquistati troviamo Nuvo’ 72% Bava di Lumaca Crema Viso Antirughe biologica certificata con Acido Ialuronico Olio di Vinaccioli Aloe, VOVEES Artemis Crema Viso Antirughe Idratante Bio con Acido Ialuronico Puro per Giorno e Notte, Sedia Telami. Tra le tendenze in tutto il mondo, infine, durante questo Prime Day 2021 sono stati acquistati maggiormente articoli come iRobot Roomba 692 Robot Vacuum e Keurig K-Slim Coffee Maker.