Dopo un paio di indizi relativi al prossimo smartphone di punta di Xiaomi, un nuovo rapporto proveniente dalla Cina ha confermato che il dispositivo verrà fornito con batterie BM58 con una capacità di 5.000 mAh. Il rapporto aggiunge che lo smartphone verrà fornito con il supporto per la ricarica rapida cablata da 120 W e il supporto per la ricarica wireless da 80 W.

Questo è il più alto supporto per la ricarica rapida in uno qualsiasi degli smartphone di punta. Il rapporto è in linea con il precedente rapporto sul dispositivo che ha superato la certificazione 3C. Il report precedente ha rivelato che il device conterrà batterie a doppia cella da 2.430 mAh. Lo smartphone in questione dovrebbe far parte della prossima generazione di Mi MIX.

Xiaomi Mi MIX 4: ne sapremo di piú nelle prossime settimane

Questo imminente Xiaomi Mi MIX 4 verrà fornito con specifiche di fascia alta e non solo. Potrebbe includere l’ultima generazione di tecnologia della fotocamera sotto il display per offrire un’esperienza davvero a schermo intero. Il mese scorso, Digital Chat Station ha rivelato che Xiaomi è pronta a lanciare due nuovi smartphone di fascia alta con rispettivamente i numeri di modello K8 e J18S. Il primo è riferito al Mi MIX 4, mentre il secondo dovrebbe essere un device pieghevole MIX.

Lo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe non avere il supporto per la risoluzione dello schermo 2K, ma si dice che sia dotato di un display ad alta risoluzione appositamente personalizzato che offrirà risultati migliori rispetto alla normale risoluzione dello schermo Full-HD+. Dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 Pro ed eseguire l’ultima interfaccia utente personalizzata MIUI 13 sul sistema operativo Android. La MIUI 13 arriverà con diverse nuove funzionalità e miglioramenti rispetto alla MIUI 12.5 e dovremmo saperne di più nelle prossime settimane.