Nel sito ufficiale di WindTre, la promo Limited Edition dedicata all’offerta di rete fissa Super Fibra non è più disponibile, ma fino al 28 Giugno 2021, salvo cambiamenti, è possibile ottenere un nuovo prezzo scontato a partire da 27,99 euro al mese.

Dopo aver proposto l’offerta a un costo promozionale pari a 24,99 euro al mese, tramite una promo ormai scaduta, l’operatore ha deciso dunque di rimuovere la dicitura Limited Edition, ma offrire comunque uno sconto sul prezzo mensile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre Super Fibra ha un nuovo prezzo online

Con la promo online di Super Fibra si ottiene internet illimitato in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC (rete Fastweb o rete TIM) o Fibra FTTH (rete Open Fiber, anche in aree bianche, o Fastweb) con fino a 1 Gbps in download, modem in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi (già inclusi nel costo finale) e Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre.

In questo caso, come succede già da alcune settimane, le chiamate sono a consumo verso tutti i numeri di rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i mobili in Italia, con un costo di 0 centesimi di euro al minuto e scatto alla risposta di 23 centesimi di euro. Si potrà comunque aggiungere l’opzione Voce Unlimited per ottenere le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, il tutto al costo di 3 euro in più al mese.

Attualmente, in Fibra FTTH, FTTC e ADSL 20 Mega è previsto un costo di 27,99 euro al mese (22 euro mese più 5,99 euro per i primi 48 mesi), mentre in caso di ADSL 7 Mega bisogna sostenere 33,99 euro al mese (28 euro più 5,99 euro per i primi 48 mesi). Continua ad essere disponibile anche la versione WindTre Super Fibra Top Wi-Fi, che al costo di 2 euro in più al mese rispetto all’offerta standard, permette di ottenere anche il Wi-Fi Extender. In questo caso, l’attivazione non può essere effettuata direttamente online, ma soltanto tramite call center inserendo il proprio numero di telefono per essere successivamente richiamato.