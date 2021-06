Arriva l’estate e le offerte super convenienti di Wind Tre continuano a tentare i clienti degli operatori rivali. In particolar modo sono i clienti del gestore francese Iliad a essere nel mirino di Wind Tre, che non perde occasione e anche questo mese propone la sua GO 50 Star + Digital Limited Edition a un costo di soli 7,99 euro al mese.

Wind Tre GO 50 a soli 7,99 euro al mese: ecco l’offerta per i clienti Iliad e MVNO!

L’offerta Wind Tre GO 50 Star + Digital Limited Edition è disponibile a un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese per tutti i clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Wind Tre permette ai clienti in questione di effettuare il trasferimento del numero e attivare la straordinaria offerta che permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Sono inclusi nel prezzo i seguenti servizi extra:

la navigazione hotspot

il servizio di segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio Ti ho Cercato

Il gestore Wind Tre sospende automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo al fine di evitare l’addebito di spese impreviste. I nuovi clienti dovranno, quindi, andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo mensile previsto dalla tariffa attivata, da saldare tramite credito residuo.