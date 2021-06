La rete WiFi è diventata un bene assolutamente fondamentale in tutto il mondo. Per questo motivo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto a tutti i costi dare il via ad un’iniziativa molto importante chiamata “Piazza WiFi Italia“. La suddetta si sta espandendo rapidamente in tutto il territorio italiano e potrebbe diventare una risorsa non di poco conto per tutti. Infatti, sta diventando anche molto richiesta da parte degli utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: i lavori procedono con grande velocità

La rete WiFi gratuita è già presente in moltissimi paesi, e l’ultimo che ha aderito al progetto è Castelfranco in Miscano. Attualmente, sono 8.176 hotspot totali e i comuni e ospedali registrati sono in tutto 3.621. Avete sentito bene, anche le strutture ospedaliere hanno accolto con grande entusiasmo questa iniziativa. Di fatto, sono bel 5.000 gli hotspot messi a disposizione da marzo 2020, per aiutare gli addetti ai lavori e le persone a far fronte nella miglior maniera possibile all’emergenza sanitaria.

È sicuramente da sottolineare come i lavori stanno procedendo con una velocità mai registrata prima e che i punti di accesso crescono giorno dopo giorno. Tutto ciò è stato messo in piedi grazie alle fatiche della celebre azienda Infratel che, in collaborazione con l’azienda di comunicazione TIM, sta portando avanti questo progetto da gennaio del 2019.

In conclusione, quello che possiamo dire è che ormai le basi per realizzare un progetto importante sono state gettate e gli utenti che usano l’hotspot gratuito del progetto sono in tutto 427.197. Seguiranno aggiornamenti a breve sul nostro sito.