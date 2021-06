Facebook Shops, che a quanto pare ha più di 1,2 milioni di negozi attivi mensili, arriverà presto su WhatsApp e Marketplace. Alcuni paesi potranno mostrare i loro negozi su WhatsApp e consentire ai clienti di effettuare transazioni con loro sulla piattaforma di messaggistica. I negozi su Instagram saranno presto in grado di vedere anche valutazioni e recensioni sui loro prodotti

Questa funzione renderá più facile per gli utenti fare acquisti portando nuove funzionalità su WhatsApp, Marketplace e Instagram. Shops Ads offrirà un’esperienza di acquisto personalizzata su Facebook per gli utenti in base alle loro abitudini di acquisto. Queste soluzioni pubblicitarie di negozi porteranno cose come prodotti selezionati, pubblico personalizzato per lo shopping, annunci con tag di prodotto in modo da poter accedere direttamente al negozio, ecc.

WhatsApp: l’aggiornamento non è ancora pronto al download

Queste soluzioni sembrano essere costruite più per gli inserzionisti piuttosto che per i clienti, quindi non sappiamo se gli utenti saranno entusiasti di vedere ancora più pubblicità sui loro social media. Su Instagram, presto vedremo la ricerca visiva basata sull’intelligenza artificiale, il che ha senso poiché si tratta comunque di una piattaforma visiva. Gli utenti potranno caricare foto per cercare qualcosa di simile sulla piattaforma, anche se la foto non è stata pubblicata su IG.

Queste nuove funzionalità sono davvero utili per aiutare le aziende a raggiungere i clienti sulle varie piattaforme di Facebook. Ovviamente, tutto ció sarà utile anche per gli utenti finali, in particolare per coloro che desiderano fare acquisti direttamente su queste app e non vogliono cercare sullo store altre app per i loro acquisti.