Una nuova funzione di TikTok è ai test. Si chiama Jump ed è un nuovo modo per fare social. Crescono le opzioni fruibili per i Creator che si rifletteranno sul gradimento degli utenti ai contenuti postati, che risulteranno così più efficaci e maggiormente informativi. Ecco tutti i dettagli.

Jump è la nuova funzione per Creator su TikTok

Stanno aumentando le probabilità che la nuovissima funzione chiamata Jump possa a breve arrivare per tutti i Creator che realizzano contenuti su TikTok. Infatti, se prima la beta di questa funzionalità era stata rilasciata solo per pochi eletti, in questi giorni il social network l’ha resa disponibile a molti più utenti. Dimostrazione del fatto che è forte la volontà di diffonderla a tutti in un aggiornamento ufficiale e non più beta.

We're excited to announce the global launch of TikTok Jump, a new way for creators to share engaging and informative content on TikTok. To learn more about TikTok Jump and how to get started, go to https://t.co/nnZ5NgGDkU. https://t.co/Ertam1u3ES — TikTokComms (@TikTokComms) June 21, 2021

Qual è l’obbiettivo di Jump? Rendere TikTok un social network sempre più interattivo dove lo spettatore si trasforma anche in protagonista. Questo sarà possibile grazie all’inclusione di link e mini app all’interno dei video stessi. Da qui la capacità dei Creator nel combinare in modo sapiente le varie opzioni per sfruttare al meglio Jump. La bontà del risultato si riconoscerà dall’indice di gradimento dei followers.

La collaborazione con Wisk

Jump nasce da una forte collaborazione con Wisk, un’app di ricette che piace molto agli utenti social. Questo partnership ha permesso di integrare nuove funzionalità in TikTok come ha dichiarato Nick Holzherr, capo di Wisk:

“Dall’inizio di una beta limitata all’inizio di quest’anno, TikTok e Whisk hanno contribuito ad alleviare un problema di vecchia data che i Creator di ricette devono affrontare: come consentire agli utenti di TikTok di visualizzare e salvare il contenuto completo della ricetta. Non solo i Creator di TikTok usano Whisk per aggiungere ricette precedentemente pubblicate online; stanno anche condividendo ricette TikTok uniche che non esistono da nessun’altra parte“.

Il successo di TikTok è sotto gli occhi di tutti e sono caratteristiche come queste che lo rendono un social network davvero unico, anche se ce ne sono altre di davvero discutibili.