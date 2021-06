Sky nel corso dei prossimi tre anni dovrà parzialmente dire addio alla Serie A. Come risaputo, l’esclusiva dei prossimi campionati sarà a panneggio di DAZN, con la tv satellitare che trasmetterà soltanto tre partite per ogni weekend, in condivisione proprio con DAZN. Sky però non si fa cogliere impreparata: la pay tv allarga i suoi orizzonti ed offre ora ai suoi clienti importanti iniziative per la Fibra Ottica.

Sky, le migliori tariffe Fibra ottica per vecchi e nuovi clienti

Il provider Sky WiFi in Italia è più di una certezza. La media company replica nel nostro paese un modello già vincente in altre nazioni come Regno Unito e Irlanda. I clienti che scelgono Sky potranno attivare una promozione per la Fibra ottica a prezzi più che contenuti. Le migliori iniziative sono dedicate agli utenti più fedeli che hanno perfezionato l’iscrizione sulla piattaforma Extra.

I clienti di Sky con piano operativo da almeno un anno avranno la possibilità di attivare tre mesi a costo zero per la Fibra ottica. La disponibilità invece sarà di sei mesi a costo zero per quei clienti che hanno un ticket attivo da almeno sei anni.

La strategia commerciale di Sky per la Fibra ottica non guarda soltanto ai vecchi clienti, ma si concentra anche su tutti i nuovi abbonamenti. La pay tv satellitare propone ora per il suo pubblico una serie di promozione all inclusive. L’offerta base di Sky prevede attualmente un costo fisso di 39,99 euro. I clienti riceveranno un ticket tutto incluso con i canali del pacchetto Intrattenimento e servizi di telefonia con Fibra ottica inclusa.