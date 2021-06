I dubbi riguardanti l’interruzione della produzione dell’atteso Galaxy S21 FE sono stati recentemente placati dalla stessa Samsung, la quale pur non smentendo le indiscrezioni aveva affermato di non aver preso alcuna decisione in merito.

La conclusione alla quale si è arrivati grazie alle notizie fino ad ora trapelate è che il Samsung Galaxy S21 FE si farà, ma il lancio potrebbe essere stato posticipato.

Samsung Galaxy S21 FE: il lancio avverrà alla fine dell’anno!

Il lancio del top di gamma Galaxy S21 FE potrebbe non avvenire entro l’estate. Samsung dovrebbe procedere con la presentazione dei suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 entro il mese di agosto ma soltanto alla fine dell’anno sarà pronta a lanciare il suo Galaxy S21 FE.

Il successore dei top di gamma della serie Galaxy S21 con la quale Samsung ha inaugurato il 2021 procedendo con il lancio nel mese di gennaio arriverà tra ottobre e dicembre. L’attesa, quindi, sembra essere ancora abbastanza lunga.

Il design e le specifiche tecniche del nuovo smartphone del colosso sudcoreano sono però già note. Samsung dovrebbe adottare un processore Snapdragon 888 e una batteria da 4500 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 25W. Esteticamente sarà ripreso quanto proposto dal Galaxy S21, ci sarà un display da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una modulo fotografico a tre sensori da 12 megapixel ciascuno inserito sul retro. La fotocamera frontale, invece, troverà posto all’interno del tipico foro riposto in alto nella parte centrale dello schermo.