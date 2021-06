Il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy S21 hanno la stessa configurazione di fotocamere, ma secondo le ultime indiscrezioni potrebbero esserci grandi cambiamenti in arrivo per la configurazione della fotocamera del Samsung Galaxy S22.

FrontTron (un leaker con un track record ragionevole) ha affermato che il Samsung Galaxy S22 e il Samsung Galaxy S22 Plus potrebbero avere una fotocamera principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP (che offre uno zoom 3x)

Samsung Galaxy S22: non ci sono ancora informazioni ufficiali

Per fare un confronto, Galaxy S21, S21 Plus, S20 e S20 Plus hanno tutti uno snapper principale da 12 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP (che offre uno zoom ottico ibrido 3x). Quindi, se le informazioni si rivelassero corrette, sia la fotocamera principale che quella con teleobiettivo cambieranno per i nuovi device.

Non ci sono ulteriori dettagli su queste fotocamere, ma Samsung ha presentato un nuovo sensore per fotocamera per smartphone da 50 MP all’inizio di quest’anno, quindi è possibile che verrà utilizzato. È un sensore di grandi dimensioni, con pixel abbastanza grandi, e dovrebbe essere in grado di funzionare bene in condizioni di scarsa illuminazione.

Tuttavia, la societá non si è ancora espressa in merito ed è molto presto per le voci sul Samsung Galaxy S22, con lo smartphone che probabilmente non arriverá fino all’inizio del 2022. Non ci sono nemmeno notizie sulle fotocamere del Samsung Galaxy S22 Ultra, ma in precedenza abbiamo sentito che anche questo potrebbe ottenere alcuni importanti aggiornamenti, con perdite che suggeriscono che potrebbe avere un sensore da 200 MP e uno zoom ottico continuo.

Indipendentemente dal fatto che queste informazioni si riveleranno esatte o meno, siamo sicuri che la gamma Samsung Galaxy S22 avrà alcune eccellenti opzioni fotografiche, come fanno quasi sempre i dispositivi Samsung.