playstation-5-ultimo-giorno-per-aggiudicarsene-una-da-mediaworld

Oggi è l’ultimo giorno per provare ad aggiudicarsi una PlayStation 5 grazie all’iniziativa della 3 giorni di MediaWorld Games. Ma dovete sbrigarvi! Le console in stock non sono molte e in meno di un ora, nei giorni precedenti, si erano già esaurite. Ecco il consiglio per non perdervi questa occasione e portarvi a casa la tanto agognata PlayStation 5 di Sony.

Ultima occasione per aggiudicarsi una PlayStation 5 Standard Edition

Oggi è l’ultimo giorno messo a disposizione da MediaWorld per provare ad aggiudicarsi l’ormai introvabile e inarrivabile PlayStation 5. Quella messa in vendita dalla famosa catena di distribuzione tedesca è la PS5 Standard Edition. Si tratta della versione dotata di un lettore ottico. In questo caso, rispetto alla Digital Edition che richiede solo l’acquisto nel solo formato digitale dei videogame su PlayStation Store, la Standard Edition funziona ancora con i dischi.

L’appuntamento quindi è sul sito ufficiale di MediaWorld Games alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, giovedì 24 giugno 2021. Quindi non c’è tempo da perdere. Inoltre, se vorrai avere successo, meglio seguire i nostri consigli per non ritrovarti con un pugno di mosche anziché una PlayStation 5 Standard Edition.

I consigli di Tecnoandroid

Per prima cosa è indispensabile registrare un proprio account MediaWorld sul sito ufficiale. Non dimenticate di collegare un metodo di pagamento. Questo piccolo, ma importantissimo dettaglio, vi permetterà di accelerare i tempi durante il processo di acquisto sullo shop online dedicato a PlayStation 5 Standard Edition.

Fatto questo, è bene collegarsi alla pagina con largo anticipo. Ciò vi garantirà una certa prelazione sugli altri account collegati perché, non appena si apriranno le danze, saranno le dita più veloci sul mouse ad aggiudicarsi una PlayStation 5.

Ora vi abbiamo detto quasi tutto in merito all’iniziativa di MediaWorld. Tenete conto che a meno di un’ora circa, nei giorni scorsi, le PlayStation 5 erano già in sold out. Occorre quindi avere pazienza, ma essere pronti. In occasioni come queste la tempestività è tutto. Continuate a seguirci per avere sempre info aggiornate su tutti i migliori prodotti hi-tech.