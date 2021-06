OPPO ha registrato nei mesi scorsi un nuovo marchio che ha permesso di avanzare ipotesi in merito all’arrivo di uno smartwatch dedicato agli sportivi il cui nome sarebbe “OPPO Watch Free”. In seguito all’emergere del brevetto non sono trapelate informazioni particolarmente rilevanti in merito all’effettiva realizzazione da parte dell’azienda del nuovo dispositivo, fino ad ora.

Una nuova certificazione testimonia la reale intenzione di OPPO di dar vita a uno smartwatch dalle caratteristiche interessanti per tutti gli utenti soliti praticare sport.

OPPO Watch Free potrebbe arrivare nei prossimi mesi!

La certificazione non rivela le specifiche tecniche del dispositivo né i dettagli estetici ma da l’opportunità di ritenere probabile l’arrivo del nuovo smartwatch OPPO entro i prossimi mesi.

OPPO Watch Free sarà, molto probabilmente, uno smartwatch dotato di un design in grado di conferire una resistenza non indifferente e capace di svolgere funzionalità attente al benessere e all’attività fisica. Si presume, dunque, l’introduzione dei sensori necessari per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue e per il monitoraggio della frequenza cardiaca. L’azienda potrebbe poi proporre delle sessioni di attività fisica. L’unica notizia fornita dalle certificazioni trapelate riguarda la presenza del GPS.

Pur essendo ancora poche le informazioni riguardanti OPPO Watch Free, l’apparizione delle certificazioni a cui si è fatto riferimento, rese note da Mukul Sharma e riportate da GizChina.it, permettono di affermare che la presentazione ufficiale dello smartwatch potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. Non è da escludere l’arrivo del dispositivo in contemporanea al lancio della seconda generazione di OPPO Watch.