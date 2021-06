Iliad ha deciso di puntare ancora una volta tutto sulle tariffe low cost ed in particolare modo sulla nuova promozione Flash 120. Sino alla fine del mese, tutti coloro che desiderano attivare questa ricaricabile con il gestore francese riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infinti e 120 Giga per internet. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 9,99 euro.

Iliad, ancora stop all’attivazione di Flash 120 per i già clienti

La Flash 120 prevede il miglior rapporto tra costi e soglie di consumo per gli utenti di Iliad. Purtroppo però questa promozione si rivolge solo ai nuovi clienti. Per coloro che già hanno una SIM attiva, infatti, non è ancora prevista la possibilità di effettuare il cambio tariffa.

Dopo tre anni dal suo arrivo in Italia, i clienti di Iliad devono confrontarsi ancora con un vincolo preciso che prevede la corrispondenza unica tra il profilo tariffario e la ricaricabile prescelta.

Da questa condizione contrattuale è emersa una categoria di utenti svantaggiati in modo particolare. Tutti gli utenti della prima ora che hanno sottoscritto nei mesi scorsi le promozioni Giga 50 o Giga 40 adesso non hanno modo di cambiare la loro ricaricabile con la più vantaggiosa e conveniente Flash 120.

Non è dato sapere se nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi Iliad introdurrà la possibilità di cambio tariffa per gli utenti con linea già aperta. Ad oggi, gli utenti con SIM già attiva che desiderano attivare la Flash 120 devono procedere con l’attivazione di una nuova rete con un conseguente nuovo numero di telefono.