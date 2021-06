Gli Smart Days di Comet rappresentano una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, sono un volantino interessante con tantissime occasioni da non perdere di vista, sempre nell’ottica di riuscire di spendere sempre meno su ogni acquisto effettuato.

La soluzione che andremo a raccontarvi, come al solito, risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale di Comet, in questo modo è possibile accedere agli ottimi prezzi sia dal divano di casa, che recandosi personalmente nel punto vendita. Le spedizioni presso il domicilio, lo ricordiamo, sono da considerarsi gratuite al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Comet: quante offerte speciali per tutti

Osservando da vicino il volantino Comet notiamo la presenza di innumerevoli offerte molto interessanti, pensate appositamente per invogliare gli utenti all’acquisto di alcuni top di gamma. Il miglior smartphone in circolazione è il Samsung Galaxy S21, richiestissimo nel 2021, è attualmente in vendita alla modica cifra di 729 euro. Volendo invece puntare direttamente verso il mondo Apple, segnaliamo la presenza di iPhone 12, un modello altrettanto interessante ed intrigante, oggi raggiungibile con un esborso finale di circa 749 euro.

Coloro che vorranno acquistare prodotti molto più economici, potranno affidarsi a soluzioni del calibro di Realme 8 Pro, Realme 8 e 8 5G, Wiko View 4 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, oppure iPhone XR.

