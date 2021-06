Carrefour è fuori di testa, con la nuova campagna promozionale l’azienda è riuscita a convincere tantissimi utenti all’acquisto di altri prodotti di tecnologia generale, promettendo un risparmio fuori da ogni logica.

Tutti coloro che vorranno effettivamente approfittare delle ottime promozioni, devono sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, con data di scadenza fissata al 30 giugno 2021. Il volantino non presenta limitazioni particolari nel numero di scorte a disposizione, ed ogni prodotto verrà commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle stesse location d’acquisto.

I codici sconto Amazon vi attendono completamente gratis, scoprite i migliori iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: gli sconti vi faranno impazzire

Gli sconti attivati da Carrefour toccano perlopiù i prodotti appartenenti alla fascia media della telefonia mobile, in questo caso sono convolti Samsung Galaxy A52, Oppo A74, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 10 5G o similari, tutti proposti in vendita a prezzi che non vanno oltre i 300 euro di spesa.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati ad un prodotto TCL, segnaliamo la presenza di una coppia di riduzioni molto importanti, infatti sarà possibile puntare su TCL 20L e TCL MoveAudio S150, con una spesa finale di 199 euro (le cuffiette sono praticamente gratis, dato che lo smartphone ha proprio il suddetto prezzo).

Tutte le altre occasioni raccolte nel volantino Carrefour risultano essere disponibili nelle pagine che potete trovare indicate nel nostro articolo, e raccolte poco sotto, ricordando che gli acquisti saranno effettuabili esclusivamente nei singoli punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia.