I nuovi sconti attivati da Bennet appaiono essere sempre più all’avanguardia, e pronti a far risparmiare tutti i consumatori italiani, infatti sono previsti prezzi sempre più bassi ed economici per i vari clienti che decideranno di avvicinarsi al mondo dell’azienda.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, possono essere completati in ogni negozio in Italia, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti sul territorio nazionale. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e risultano essere acquistabili nelle varianti no brand, con annessa la possibilità di ricevere aggiornamenti assolutamente tempestivi (in quanto non rilasciati da un operatore telefonico).

Bennet: la spesa è ridottissima per tutti gli utenti

La spesa è ridottissima da Bennet, grazie alla nuova campagna promozionale, gli utenti potranno acquistare Oppio A72, lo smartphone con display IPS LCD da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+, nonché processore octa-core accoppiato con 4GB di RAM, a soli 169 euro.

Volendo spendere leggermente di più, sarà possibile avvicinarsi allo Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo altrettanto economico e convincente, data infatti la possibilità di acquistarlo a 199 euro, ma godendo di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+, processore Qualcomm Snapdragon 678, per finire con 4 fotocamere posteriori, 4GB di RAM e tantissimo altro ancora.

I prodotti, come indicato in precedenza, risultano essere disponibili in esclusiva presso i punti vendita dell’azienda, non online sul sito ufficiale o da altre parti.