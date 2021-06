Sembra paradossale, ma vecchie monete da collezione possono trasformarsi in un investimento sicuro per il futuro. Ecco a voi le 500 Lire! Il loro valore oggi è molto basso, quindi accessibile per tutte le tasche, ma con un po’ di pazienza e l’attesa di qualche anno saranno capaci di regalare vere soddisfazioni. Scopriamo insieme le 500 Lire da collezionare.

Monete da 500 Lire: un ottimo investimento per il futuro

Solo qualche giorno, qui su Tecnoandroid, vi avevamo parlato della 500 Lire 1957 in argento. Una moneta unica con un valore oggi davvero incredibile: 13mila euro. Tuttavia non esistono solo pezzi di storia inarrivabili per prezzo. Si può partire investendo davvero poco e attendere che il futuro porti i suoi frutti.

Eccole le monete da 500 Lire che potranno rivelarsi un ottimo investimento per il futuro. La cifra da spendere per aggiudicarsene una è davvero piccola, addirittura qualcuno potrebbe averne una in casa senza nemmeno saperlo.

Dante Alighieri. La 500 Lire con raffigurato il noto poeta italiano, oggi vale dai 3 ai 10 euro, a seconda dello stato di conservazione. Più si avvicina alla perfezione, ovvero in Fior di Conio, e più l'asticella del prezzo si posiziona verso l'alto. Se doveste avere in casa la versione di prova, quella regalata ai dipendenti della Zecca di Stato, allora il suo valore cambia notevolmente arrivando a 4.000 euro.



Banca d'Italia. Queste 500 Lire bimetalliche oggi possono essere acquistate a circa 2 Euro l'una. Si tratta di un pezzo di storia che in futuro potrebbe rendere parecchio. Occorre portare solo un po' di pazienza.



Polizia Stradale. Si tratta delle 500 Lire coniate in onore degli uomini della Polizia Stradale, il reparto della Polizia di Stato che si occupa prevalentemente della sicurezza sulle strade. Una piccola moneta commemorativa che oggi vale 1 euro, ma tra un po' di anni dovrebbe sorprendere.



Vi abbiamo menzionato tre esempi di monete da collezione delle vecchie 500 Lire. Ce ne sarebbero molte altre, a voi scoprirle tutte nei prossimi articoli di Tecnoandroid. Intanto potete approfondire queste per vedere se in casa ne avete una o se è il caso di arricchire la vostra collezione alimentando la passione per la numismatica.