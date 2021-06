WindTre guarda con rinnovato interesse al mercato della telefonia fissa nella stagione estiva e propone per gli abbonati una serie di tariffe alternative ad Iliad e alle sue promozioni low cost. La migliore promozione per gli utenti che desiderano sottoscrivere un nuovo piano tariffario a fine Giugno da parte di WindTre è la Go Unlimited Star+.

WindTre contro Iliad: a fine Giugno la migliore tariffa con Giga infiniti

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta la vera grande alternativa attualmente sul mercato alla Flash 120 di Iliad. I clienti che scelgono questa iniziativa avranno a loro disposizione un ticket più conveniente di quello Iliad con soglie di consumo maggiori e prezzo minore.

Nel dettaglio, il pacchetto di questa iniziativa di WindTre prevede chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a chiunque e Giga illimitati per la navigazione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni. Prevista per i futuri clienti di WindTre anche la garanzia del costo: il prezzo sarà bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Gli abbonati che desiderano questa tariffa di WindTre dovranno impegnarsi al versamento di una quota extra dal valore di 10 euro per l’acquisto della SIM.

La ricaricabile è inoltre propedeutica alla portabilità del numero da altro operatore. In base a questa condizione, soltanto gli abbonati TIM, Vodafone ed Iliad avranno la possibilità di attivare questa promozione. Per l’attivazione i clienti interessati devono recarsi presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano. Non disponibile invece la sottoscrizione online.