Wind Tre ha rinnovato le offerte All Inclusive per i nuovi clienti in occasione dell’estate. Fino al 21 luglio sarà possibile procedere con l’attivazione di una delle nuove versioni presenti in listino.

Gli utenti possono procedere con l’acquisto di una nuova SIM e, quindi, con l’attivazione di una delle varie tariffe direttamente online, accedendo al sito ufficiale dell’operatore.

Wind Tre: ecco le offerte con Giga illimitati da non perdere questo mese!

Le migliori offerte attualmente proposte da Wind Tre ai nuovi clienti sono:

la Wind Tre XLarge 5G che, a 16,99 euro al mese, permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per tre mesi alla massima velocità disponibile.

che, a 16,99 euro al mese, permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per tre mesi alla massima velocità disponibile. la Wind Tre Young 5G che, a un costo di 11,99 euro al mese, permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

che, a un costo di 11,99 euro al mese, permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. la Wind Tre Young + 5G che, a un costo di 14,99 euro al mese, permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Le offerte qui elencate includono nel prezzo Giga illimitati per tutte le App. Quindi, utilizzando le applicazioni indicate dal gestore non si avrà alcun consumo di traffico dati.

Dopo aver effettuato l’attivazione sarà necessario sostenere soltanto la spesa prevista per il rinnovo, che dovrà essere saldata tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente, carta conto.