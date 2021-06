Facebook sta rendendo ancora più facile acquistare quello che desideri mentre scorri la tua home di WhatsApp. Instagram Shops e Facebook Marketplace sono già presenti nelle schede di navigazione in basso delle app. Tuttavia, ora potrai anche fare acquisti direttamente su WhatsApp.

In una Live Audio Room, il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato tre aggiornamenti di e-commerce in arrivo sui prodotti Facebook: Shops on WhatsApp e Marketplace, Shops Ads e Instagram Visual Search.

WhatsApp: l’aggiornamento per lo shop arriverá a breve

‘Più di 1 miliardo di persone utilizzano Marketplace ogni mese, quindi stiamo rendendo più facile per le aziende portare i loro negozi in Marketplace per raggiungere ancora più persone’, ha scritto Zuckerberg in un post su Facebook. Quando i clienti visualizzano un negozio su WhatsApp, avranno la possibilità di chattare con un’azienda prima di acquistare qualcosa.

Alla sua conferenza F8 all’inizio di questo mese, Facebook ha rivelato gli aggiornamenti a WhatsApp for Business: in precedenza, potevano essere necessarie settimane per configurare un account aziendale, ma ora le aziende possono registrarsi in pochi minuti. Sebbene WhatsApp abbia più di 2 miliardi di utenti globali, solo circa 175 milioni di persone inviano messaggi ogni giorno con account WhatsApp Business per cose come l’assistenza clienti.

Shops Ads, invece, mira a fornire un’esperienza di acquisto più personalizzata basata sulle abitudini di acquisto individuali delle persone. Usando l’intelligenza artificiale, le persone saranno in grado di caricare le proprie foto, anche quelle che non hanno pubblicato su Instagram, per trovare elementi simili. Portare questa tecnologia sulle sue principali piattaforme di social network potrebbe cambiare il modo in cui facciamo acquisti, che sembra essere l’obiettivo attuale di Facebook.