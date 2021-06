Unieuro cambia strategia rinnovando completamente la propria campagna promozionale, avvicinandosi ancora di più alle tantissime, e più svariate, richieste degli utenti, pronti a tutto pur di riuscire a risparmiare al massimo.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere attivo in ogni negozio sparso sul territorio nazionale, con possibilità di fruire degli stessi sconti anche tramite il sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che si appoggeranno all’e-commerce, avranno diritto a ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa.

La campagna promozionale ruota interamente attorno alla possibilità di accedere ad un prodotto omaggio, per raggiungerlo sarà necessario acquistare uno degli elementi contrassegnati; in cambio si riceverà una bicicletta o, aggiungendo 59 euro, si potrà godere di un monopattino elettrico.

Unieuro: spendere poco è facilissimo

La spesa è ridotta ai minimi termini, sopratutto per gli utenti che sono pronti a mettere le mani su dispositivi appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile, in particolare su prodotti in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 349 euro. In particolare i modelli coinvolti nella promozione sono Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto G50, Samsung Galaxy A32, Wiko Y82, Motorola E7i Power, Realme C21, Poco X3 Pro o anche Oppo A94.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che effettivamente vi attende da Unieuro, per poter conoscere da vicino la campagna promozionale dovete aprire quanto prima le pagine che trovate inserite qui sotto.