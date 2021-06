Non si contano più ormai le situazioni in cui diversi cittadini italiani non sanno di avere degli oggetti molto rari e preziosi all’interno delle loro abitazioni. Infatti, di solito trovano monete rare, smartphone antichi e, a volte, anche SIM telefoniche di valore, definite anche comunemente Top Number. Questo nome gli viene dato per il valore inestimabile che stanno acquisendo nell’ultimo periodo, e pare che stia girando sempre di più la voce.

Comunque, è importante tenere in considerazione che stiamo ovviamente parlando di utenze decisamente rare, e questo poiché queste schede hanno una sequenza numerica davvero unica. Proprio per questo, sono davvero tanti i collezionisti che cercano di ottenere questi esemplari e farebbero ogni cosa per entrarne in possesso.

Come detto prima, quello che rende veramente speciali questi esemplari è la ripetizione di numeri singolari, e ciò non poteva sfuggire ai giornalisti de Le Iene, i quali hanno messo in piedi un servizio televisivo dedicato proprio alle SIM Top Number.

SIM Top Number: i numeri di queste schede sono molto rari

I numeri che i giornalisti del programma televisivo hanno tenuto in considerazione sono quelli più ricercati in Italia, e la cosa che ha fatto davvero clamore è stata un bellissimo gesto delle compagnia telefoniche. Infatti, a quanto pare, pare le suddette abbiano messo all’asta le SIM per devolvere tutto il ricavato all’Istituto Nazionale Tumori. All’asta si sono presentati 600 acquirenti, e si sono aggiudicati le SIM telefoniche più ricercate in tutta Italia. Scopriamo di seguito di quali esemplari delle diverse compagnia telefoniche stiamo parlando: